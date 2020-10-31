亞姐：趙桐恩拎友誼小姐驚入唔到三甲

亞姐香港區決賽將於明晚舉行，今日14位候選佳麗出席綵排，眾女身穿「星光旗袍」，但款式略嫌老土，未能盡晒身材。期間大會宣布（15）趙桐恩獲「友誼小姐」、（9）彭紫荊獲「炫出自我大獎」，其中趙桐恩得獎時一臉難以置信，而彭紫荊就喜極而泣！趙桐恩解釋因事前大會沒講過今日會頒獎及見記者：「我完全冇諗過自己會攞獎，所以好驚嚇、好呆滯，得獎嗰吓係呆咗先開心，係落咗台先開心。」她又坦言本身都有一班朋友，但參加了比賽後才主動認識新朋友，坦言其他佳麗都會與她傾心事：「因為我哋綵排完都晏，所以會一齊食飯傾偈。（你抵得諗？）都係。」

彭紫荊表示得獎時相當激動，是因為亞視執行董事陳偉傑表示她是入圍佳麗的邊緣人，她說：「我都幾感觸，當初都覺得自己幾有信心入圍，點知我係邊緣人物，嚟到之後先知自己有好多不足，例如面對鏡頭、儀態，但經過大會訓練已有改善。（開心到當自己攞咗冠軍？）喺自己心中已係冠軍。」問睇好誰入三甲？她想了一會，笑言：「大家都有各自美貌同才華，全部都好優秀。（一定要揀？）咁我揀自己同身邊嗰位啦。」趙桐恩又笑言跟彭紫荊選擇一樣。

問到可擔心現時攞了獎不會再入三甲？彭紫荊說：「唔擔心，會表現最好嘅自己。」但趙桐恩就直言擔心攞了友誼小姐難入三甲：「驚呀，通常攞完友誼小姐都同三甲冇緣，惟有接受同Enjoy The Show。（寧願唔攞友誼小姐？）咁又唔係，友誼小姐都係另一方面才華，人緣好好有用。」