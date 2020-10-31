亞姐：「高妹」張玥有舞功　高文君狂操腹肌

亞姐香港區決賽將於明晚舉行，今日14位候選佳麗出席綵排，其中大熱（4）「高妹」張玥及（8）高文君出場亮眼。兩人坦言明晚決賽有少少緊張，但因訓練充足，所以不算太緊張。兩人又坦言一直有Keep Fit，高文君表示每日做腹肌訓練，張玥謂平時有跳舞和Catwalk訓練，問到訓練可辛苦？高文君說：「享受過程，大家好開心，一齊食飯傾偈，好似去番中學生活咁。」張玥就笑言辛苦在於早起身：「之前不會像現在有規律，因為9點就要開始訓練。」高文君亦謂自己住在西營盤，故每日7點就要起身過來訓練。

問到睇好誰拿三甲？兩女想了一會兒，高文君怕醜笑言：「每人都有可能，大家都是心目中的冠軍。」而張玥就認為她跟高文君都可入三甲，問到可有信心奪冠？高文君謙說：「我廣東話唔係好好，覺得冠軍應該要廣東話好好，不過我都有學緊，依家可以交流。」

亞姐總決賽延期

亞洲電視執行董事陳偉傑承諾香港區決賽後，一定會派發獎金，其中冠亞季的獎金分別是10萬、5萬及3萬，會在比賽完結後14日內派，而其他就會有一萬，合共會派發33萬，而之前有一位佳麗退選，會把其所得的一萬捐出來做善事。提到總決賽，他透露因簽證及疫情問題要延遲：「啱啱先知佳麗冇得申請旅行visa，得工作visa，要4至6個星期先申請到，而且疫情問題，所以要延遲總決賽去明年1月，暫時會喺香港搞。」而提到亞姐與內地「鬧雙胞」事件，他坦言做緊法律行動，已進入法律程序。