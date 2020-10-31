1日3罐汽水！黃淑蔓英國留學暴飲暴食增肥5kg

歌手黃淑蔓接受電台訪問，再破紀錄成為最年輕「專業推介叱咤十大」第4位的歌手。現身在英國唸大學2年級的黃淑蔓，早前趁放暑假回港推出新歌《猜猜我是誰》及接受電台專訪。

黃淑蔓坦言5歲就立志成為歌手，14歲因有緣灌錄電影主題曲《差一點我們會飛》一炮而紅繼而獲寰亞賞識簽約，但她從沒想過為入娛圈放棄學業。而去年同時兼顧DSE及推出首張專輯《17+》，她坦言困難：「最初有糾結，是否該早些投入唱歌這畢生夢想，但我認為完成大學會令父母安心，沒計劃過放棄讀書，去年兼顧DSE及出碟是很辛苦，放學後又要錄歌宣傳，變了全年沒放假無休息，但我很開心，因為犧牲休息於我最鍾意的唱歌很值得。」

去年DSE放榜成績理想，促使黃淑蔓暫別樂壇到英國唸大學，她坦言到外國留學是其人生另一心願，她相信粉絲不會因時間把她遺忘：「跟經理人說要到英國時，他們都會問：『吓？你認真的？』也有告訴我有些前輩暫別後回來再沒從前位置的故事，我承認我衝動，決定了沒想太多就會盡全力去做，但我相信歌迷唔會走！他們很錫我，即使我身在英國，也不時短訊問候我，或何時出新歌等，所以我一放假就會回來。」

去年首次赴倫敦升學獨個生活，黃淑蔓坦言最捨不得家人，她亦慶幸自己14歲後暫沒再拍拖，少了感情上的顧慮：「感情上我很早熟，一上中學有很多次所謂puppy love，但14歲那段感情，入行之後就分手了。現在我想認識年紀大我很多，或思想比我成熟的人，事關做我們這行身不由己，還要兼顧對方的感受夠不夠時間陪他？這會讓我很辛苦！」節目中，黃淑蔓更指在英一年曾遇上外籍追求者：「對方是土耳其人，但因為我們文化差異太大很快就結束了，我還是喜歡亞洲人多些。」

在英國留學，黃淑蔓學會了獨立，不過她也因英國的飲食文化令她變胖，她承諾樂迷及經理人這次回英國不會再放縱：「最初到英國每天吃漢堡包，也試過1日喝3罐汽水，這次回來是胖了足足超過5公斤，經理人都很驚訝！他們沒迫我減肥，但下次回來，我會變回瘦的！」