線上騷變「平行時空」　林俊傑遇上24歲林俊傑

「亞洲唱作天王」林俊傑舉辦全球唯一一場演唱會《倖存者•如你》新歌首唱Live，這次演出除了是以線上演唱會形式，舞台更結合擴增實境AR技術、4D動畫及虛擬掃描技術高科技，JJ除了表示很想念現場演唱會與大家的真實互動，也感性表示：「希望很快能跟每個在螢幕前的你們見面。」

演唱會耗時整整三個月籌備企劃，幕後團隊更是高達百人，他以輕快的《最嚮往的地方》正式登場，畫面中JJ先是在一個太空艙內，慢慢的降落到舞台上，而這個舞台正是《聖所》世界巡迴演唱會的場景，而最大彩蛋是他演唱《交換餘生》後，突然一個與JJ長相幾乎完全一樣的人突然現身在鏡頭前，原來這個神似JJ的虛擬人名叫M.E.，他在Live中說到：「從三年前我們開始了一個平行時空的計劃，我們要創造出平行時空的『林俊傑』，而這次是跟數字王國一齊打造M.E.。」

而M.E.一出現即介紹起自己，笑說自己今年是24歲獅子座，個性相當活潑；JJ則對M.E.笑說：「好羨慕你不會老！」更邀約M.E.要不要一起唱首歌，當場讓M.E.自虧是「壞掉的CD」，並笑說：「我真的不會唱歌啦！」兩人及後更一同畀心兼打功夫。