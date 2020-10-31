Anderson.Paak聯名板鞋　大玩音樂專輯元素

全球知名人氣板鞋品牌Vans一直於各類型極限運動中保持相當高曝光度，經常舉辦賽事及贊助選手出戰。與此同時Vans近年亦積極與藝術單位及音樂組合聯名，將來自不同領域的無窮創意注入品牌經典的鞋履及服飾之中，藉此提倡大眾將創意表達並追求原創精神。

早前，Vans就宣布曾三度榮獲格林美獎的Anderson.Paak將會成為品牌首位全球音樂大使。這位集音樂人、製作人及藝術家身份於一身的樂壇大紅人亦早已明言自己是Vans忠實Fans，早年曾於加州Topanga Canyon Vans專門店工作；並先後於House of Vans舞台及Vans自製音樂節目《Sidestripe Sessions》表演亮相，直至今年更正式加盟品牌並成為Vans Musicians Wanted音樂比賽的全球評判。

是次為慶祝雙方的合作關係正式升級，Vans特別為Anderson.Paak推出獨家鞋款及配飾系列。單品的設計靈感正是源自其成長地方－南加州以及其廣受樂迷讚譽的兩張專輯《Venice》及《Malibu》。當中鞋款Old Skool DX就以他2014年發行的首張專輯《Venice》為靈感，鞋身的迷幻波浪效果就是採用數碼印刷及3D打印技術打造，因而別具質感，再配上彩色鞋帶孔及半透明藍色的Sidestripe，大大增加鞋款可觀性。

至於另一對Sid DX則取材自他2016年推出的專輯《Malibu》，鞋身運用繩絨織物造出黑白色抽象圖案，並於鞋側加有Flying-V繡章。整個系列均會採用特製鞋盒及塵袋，同時亦會有呼應兩個鞋款設計的漁夫帽同步推出，11月13日正式發售。