清新機戴上臉　高科技口罩呼吸So Fresh

疫情持續大半年，口罩已成生活必需品，有求自然有供，今時今日口罩款式已如雨後春筍，但換來是質量不穩及環保問題。LG早前於IFA2020展出了超破格的PuriCare穿戴式空氣清新機，外貌似口罩實際功能卻如清新機，最近它終於量產並登陸香港，即睇有咩咁特別！

一如家用座枱清新機，PuriCare一樣內置HEPA濾網，而且更是H13等級兼有兩個之多，有效過濾PM2.5有害物質及懸浮粒子，用久了可隨時替換，比一次性口罩要環保得來。內置的雙風扇呼吸感應器會檢測佩戴者的呼吸循環所產生的氣壓，繼而調節高、中、低三段風速，吸氣時自動加速以幫助進氣，呼氣時則減速以減小阻力，從而使呼吸保持自然無阻，兼能無間斷地吸入潔淨空氣。

雖然PuriCare體積有點大，而且外觀看上去比較硬身，但原來它的設計符合人體工學，不但對應廣泛臉形，男女都戴得，而且緊貼用家臉部，有助減少從鼻子、下巴周圍與裝置之間的空隙引致的空氣洩漏。另外，它的貼臉部分為防敏矽膠物料，解決皮膚敏感問題，長戴數小時無問題！講到時間，它內置820mAh電池，低速下可用8個鐘，美中不足是經USB-C介面要2小時才充滿，建議臨瞓前先充電，方便翌日使用。

PuriCare隨盒附有便攜袋，更配備UV保護盒，除可以為 機身進行充電，還配備可殺菌的紫外光燈(UV-LED)，能於30分鐘內殺滅99.99%細菌病毒，包括大腸桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌、表皮葡萄球菌及金黃葡萄球菌等。特別一提，PuriCare的過濾器、耳帶及其他組件均可更換，方便日後長時間使用。