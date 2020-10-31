【酒遍天涯】平民價的王室御用香檳

香檳90年代（1990-1999）最好年份是1996（Robert Parker給97分），朋友們近來都說要喝1996年香檳，但最近兩次喝的兩瓶都感覺太年青、未成熟。到Robert Parker網站查一查，才發覺1996年香檳還未到適合品嘗的時期（Drinking Window）。當然因為存酒環境不理想而過早成熟或半瓶裝的香檳（瓶裝愈小成熟速度愈快）則例外。相反，1990 / 1998 / 1999 / 2000這些年份（92-93分）就已經到了適合品嘗時期。好奇之下看看最新但已經成熟的香檳是哪一年，原來是2011年（其實2009至2011年都是已經成熟，現在可以喝的）。2008年是有紀錄的最高分年份（99分）估計至少多等30年或更長時間才到合適品嘗年期。

最近喝過的兩瓶1996年香檳，其中一瓶是來自Joseph Perrier。提到Perrier這個名字，大部分人都會想起Perrier-Jouët及Laurent-Perrier這兩個香檳品牌，很少人留意較為低調的Joseph Perrier（其實三位創辦人都有着血緣關係）。

Joseph Perrier香檳產量較少，在十九世紀（即1801-1900）受到英國皇室垂青，專供香檳給Queen Victoria（維多利亞女王1819-1901）及她的繼承者大兒子King Edward VII（愛德華7世1841-1910），成為英國皇室御用香檳。所以Joseph Perrier現時出品的10款香檳中有6款名為「Cuvée Royale」（皇家系列）分別有Brut / Demi-Sec / Blanc de Blancs / Brut Rosé / Brut Nature 及 Brut Vintage；官網定價只是平民價€34到€51。另外較特別的Esprit de Victoria系列有兩款，特別之處在於那英式風格維多利亞瓶身（Victorian Bottle)，分別有Blanc de Blancs Vintage及Rosé Vintage。Parcellair只有一款，只用紅葡萄釀造的Blanc de Noirs。最高級別的Prestige Cuvée名為Joséphine，特別的彩色瓶身是Joseph作為父親為女兒婚禮而特別設計的。此Cuvée只在優秀年份才釀造，現時只有82、85、89、90、95、98、02、04及08出品。Joséphine 2008官網定價€129。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com ）