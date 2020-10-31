【世上最性感的男人】辛康納利溝盡天下無數女

首任占士邦辛康納利曾被評為世上最性感嘅男人，他早年的私生活如角色一樣，都係出名花弗，女朋友一個接一個！後生嗰陣，佢憑住「型英帥靚正」溝盡天下無數女。

50年代中，辛因演舞台劇《南太平洋》（South Pacific）而與索女拍檔Carol Sopel撻着，但由於辛出名係花花公子最終被女方的家人捧打鴛鴦拆散。之後辛與女導演Jill Craigie之女Julie Hamilton拍拖。Julie被辛的外形深深吸引，更盛讚他是人生之中見過最美麗的東西！不過少年的辛並非次次出手都中，他曾傾慕爵士女歌手Maxine Daniels並向她展開攻勢。不過由於女方以已婚並育有一女，最終被對方拒絕。1962年，32歲的辛修心養性與女星Diane Cilento結為夫婦，並育有一子Jason。可惜11年婚姻並不愉快，Diane2006年曾在自傳中爆婚姻期間肉體與精神上被辛虐待。辛當年曾表示過偶然郁手打女人唔係大不了的事。

70年代，辛終於遇上人生最愛的女人。他因一場高爾夫球巡迴賽而結識摩洛哥畫家Micheline Roquebrune，二人一撻即着並於1975年結為夫婦至今。辛曾表示太太是個無得彈的女人，是他的人生最愛！