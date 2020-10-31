召喚軍錶迷　英軍認證Broadsword Bronze

由Nick English及Giles English兩兄弟於2002年創立的英國奢華鐘錶品牌Bremont，雖然成立年資不足20年，但品牌對於生產及製作腕錶所投放的資金及心血絕對唔少。除了於泰晤士河畔亨利（Henley-on-Thames）設有廠房生產機械鐘之外，2014年亦開設全新廠房自家生產錶殼及機芯等零件，令自家製作的腕錶設計更具品質保證。去年Bremont更與英國國防部MoD（Ministry of Defence）合作，成為皇家軍方御准之官方合作夥伴，亦是唯一可合法使用所有皇家海軍、英國陸軍及皇家空軍標誌及徽章的腕錶生產商。

Bremont於今年全新推出的腕錶Broadsword Bronze，為Armed Forces系列腕錶最新成員，其40毫米錶殼採用青銅合金CuSn8打造，混合8%錫製成的青銅合金CuSn8可以有效增強耐磨性及抗腐蝕性，而腕錶分別配搭3種不同錶盤顏色（Slate、Sotek及Tobacco）及錶帶（Brown、Grey及Khaki），錶盤及指針均塗有夜光漆，3時及6時位置分別有日期顯示及小秒針盤，而內裏搭載BE-95-2AV天文台認證自動上鏈機芯，具備38小時動力儲存及防水100米功能，採用316L精鋼製作的腕錶底蓋則壓印上皇家海軍、英國陸軍及皇家空軍的徽章，將品牌與英國軍隊的特殊關係低調地展現於腕錶當中。