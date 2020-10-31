【疫境擺酒】林熹瞳習慣做何太　心急造人！

現年36歲的「怪談女」林熹瞳（Rachel）於10月1日，與拍拖3年的圈外男友何思哲（Carson）註冊結婚，兩人今日（31日）於九龍塘舉行婚宴。Rachel身穿閃片低胸晚裝，大晒三吋事業線，手上戴上逾兩卡求婚鑽戒，現場兩人應記者要求甜蜜咀嘴。

Rachel表示因疫情關係而減少了賓客數目，並按規定六人一枱。問到是否刻意安排中秋節註冊，萬聖節擺酒，她坦言只因冇得揀：「我媽咪好傳統，10月1日係好日子，宜嫁娶，但婚宴上安排唔到同一日，10月31日係星期六，可以多啲賓客到場。」

Rachel稱已習慣做何太，感覺非常開心：「佢係暖男，覺得有咗個老公，唔需要再揀，結咗婚之後愛佢多咗，佢係陪我走成世嘅人，佢好顧家，我係一個冇乜安全感嘅人，一直都好想有個家，佢都畀到我，婚後非常多家庭活動，經常同老爺奶奶周圍去。」

問到Carson對太太有何承諾，他甜到漏地說：「會愛佢一生一世，做個有承擔嘅男人，仲會愛埋佢屋企人。」又大讚Rachel是暖妻、靚女兼心地好 ：「大家有同一個信仰，覺得係主安排，我本身都係基督徒，但未洗禮，識咗佢就洗禮，好感動。」但指追求對方並不容易，不過Rachel笑言一盒雪糕已被他追到手，又強調自己並非因物質而被打動，她稱當時要求對方洗禮後才可以向她求婚：「佢之後返足一年教會，佢唔係靠物質追到我，而係靠行動。」

Rachel自言非常心急造人，笑謂個肚等唔切：「唔係有咗，而係怕年紀大等唔切，我個肚入面只係蛋糕。」至婚後會否減少工作，Rachel預計婚後會較少工作邀請，但自己則希望能兼顧幕前工作與家庭，但若幕前工作大減，她會考慮做生意，但開心今晚獲客戶贊助140萬珠寶首飾。