黃榕被出價100萬邀飯局　戴祖儀80萬陪遊台灣

日前1名17歲青年報案，指早前透過社交應用程式，遭人以其裸聊影片勒索1萬港元。唔少藝人都有遇到一啲陌生人透過社交平台或者電話，傳來不雅內容或者邀請約不道德飯局，等佢哋逐一細說！

戴祖儀：「最誇張，不過都唔係好誇張，印象中有一次，有個人私訊問我可唔可以陪佢去台灣，每日畀20萬港幣，去4日3夜，明碼實價，之後cap低留言傳畀朋友笑吓，哈哈，原來我都值20萬，跟住笑完就算。」

黃榕：「我會喺社交平台放性感相，佢哋就會係我張相留言，話睇到都好興奮，附帶一張下體相。亦試過有人私訊我問我可唔可以去飯局，酬勞係10萬蚊，我拒絕之後不斷加價到100萬，我當然冇理佢，仲封鎖埋。有一次仲試過私訊搵我拍文藝電影，話會有床戲，要真做同埋錫男主角下體，講明套戲只會私人放映，聽聽吓覺得個男主角就係投資者，仲話幾多錢都可以畀，最終我當然冇理啦！」

楊埕：「我諗唔單止我，好多人都有喺社交平台收過好多無聊訊息，不過通常我都唔睇唔理，直頭唔睇啲外人訊息。」

Odilia@Bingo：「我試過收到嗰啲核突相，嗰時髮型師幫我整緊頭髮，我即刻好尷尬咁delete佢。我有時收過私訊，話『好想舐你腳趾』，一睇完我笑吓就算啦，又試過收到嚟自澳門嘅私訊，開唔知幾百萬邀請我過去酒店嘅晚飯，乜都唔使做，我仲講笑叫經理人過咗去先，當然最後冇應承到。」她又謂收過包養的私訊：「當然我冇覆佢啦，我又試過開直播，有啲人想一齊用視訊加入聊天室，我唔知乜頭乜路接受咗，點知就見到啲嘢郁吓郁吓，我就即刻刪咗佢，最慘嗰時有其他聊天室嘅人見到。」