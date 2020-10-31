林熹瞳擺酒　黃芷晴寫信當賀禮

藝人黃芷晴參加好友林熹瞳的婚宴，她透露寫了一封信給對方作賀禮：「雖然疫情而少咗見面，但佢一直好支持我。」問到會否因參加婚宴而心思思想結婚？她說：「唔會，今年係我第一次去婚宴，我會留意會場布置，因為我會學插花。（預唔預埋爸爸黃日華一齊上堂？）唔預喇，插花咁女人，不過嚟緊11月會同爸爸一齊去學整蠟燭。」她指爸爸對整蠟燭很有興趣，日前爸爸去了苗僑偉家中食飯，獲苗太送了一大堆玻璃樽用作整蠟燭之用。

藝人鍾健威（Ray）就擔任林熹瞳婚宴司儀，原本女友黃美棋也有份做司儀，但對方因工作未能赴宴。問到他有何準備？他說：「我準備咗件清兵衫畀新郎，因為佢追林熹瞳嘅時候，話我唔係要你做我女朋友，而係我想做你隻兵，段說話其實係好窩心。新郎今晚唱歌嘅時候，我就會畀件衫佢着，唱歌對佢已經係好大挑戰，唔知加埋件衫處唔處理到，我都練過吓首歌，準備到時幫佢口唱。」

問到拍拖時都要小心講嘢？他說：「我都經常觸礁，好多時答應咗但做唔到。」問到是否趁機在婚宴上取經，他坦言經常做婚宴司儀，也有吸取經驗及有自己的想法，並直認有打算，問到是否有計劃今年結婚？他支吾以對說：「其實好多計劃都畀疫情打斷，可能有延遲，但我未入紙。（求咗婚未？）未。」