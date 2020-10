除了占士邦電影之外,辛康納利(Sean Connery)後期亦演過唔少商業電影,其中包括1989年與夏里遜福(Harrison Ford)合演的《聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade),在片中他飾演鍾斯博士的父親。

據知辛康納利一直是導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)飾演鍾斯博士父親的首選,當時曾經有人笑指鍾斯博士的父親是占士邦。雖然是配角,但辛演活該角色,更因此而提名金球獎最佳男配角。而影片當年亦大受歡迎,全球累積票房高達37億港元。成為辛康納利從影以來最賣座的電影之一!據知當年史匹堡開拍第4集《奪寶奇兵:水晶骷髏王國 》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)時曾力邀辛復出接拍,但最終被辛婉拒。