蔡宛珊無辜變「小三」　新歡Dust：佢係清清白白！

藝人蔡宛珊（Sarika）日前被指介入紋身師傅、台灣女星林家璜老公Dust Wu婚姻做「小三」，Sarika事後大方認愛，並強調Dust Wu已經同林家璜分居，正在處理離婚手續。惟林家璜在社交網留言反駁Sarika：「分居不代表是要離婚，而是讓彼此先冷靜下來，讓感情有個緩衝，因為疫情太嚴重，為了小朋友求學選擇留在台灣。」事件頓變羅生門。

然而，男主角Dust Wu終於首度開腔交代事件，表示：「首先要多謝各位朋友嘅關心。為了保護我愛的人，特別是我的女兒。我必須要為事情作出這一次、和最後一次澄清。我和前妻林家境感情出現了問題，在大概一年前雙方協議之下決定離婚。但鑑於疫情嚴重，本人未能親身到台灣辦理手續。在情況許可下，本人一定會馬上處理。在此我必須向我前妻致歉。雖然不能夠彌補甚麼，但我一定會遵守承諾供養女兒。」

對於與蔡宛珊的一段新戀情，他極力護苗表示：「至於我和Sarika，是清清白白的。我是在回復單身狀態之後才開始追求她。作為她的男朋友，我必須要保護她為她澄清，不能讓她背上如此屈辱。在此為事件牽涉了的人致歉及祝福我前妻幸福快樂。」