吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：安床、置業、飾牆

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 今天是情感的好運日，不管發生甚麼事情都是對你有利的，順其自然吧。

牛：→ 單身者若打算向暗戀的對象表白，最好先仔細聽取各方好朋友的意見！

虎：↓ 是日沖煞，注意力無法集中，心情起落不定，若有要事，不宜今天決定。

兔：→ 不要憑直覺去做任何決定，這樣會令你陷入難以逃出的困局，宜聽意見。

龍：↑ 你的冷靜和勇敢，對處理問題以及推動事情發展有相當助力，宜保持。

蛇：★ 對工作投入了額外的努力，事情進展比預期的更好。來年會有更好發展。

馬：→ 雖然沒有人惹你不快，但你今天卻格外顯得急躁不安，可能是太累了吧！

羊：→ 伴侶間除了吃喝玩樂，溝通交流也很重要，這才可知道對方的真正需要。

猴：↓ 別亂發脾氣，別人沒義務做你的出氣袋。情緒波動，該靜下來深呼吸。

雞：→ 感情方面會有好消息，可望甜夢成真，其他人都感受到你的溫馨浪漫。

狗：→ 過分的架子對愛情沒有幫助，這只會令對方覺得你膚淺無知，大大扣分。

豬：↓ 你已經不是未成年的小朋友了，問題應由自己解決，不要婆媽勇敢面對。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：夫妻及親子關係或較不穩，已婚或同居朋友宜注意溝通情況，嘗試多包容多體諒。

金牛：情緒欠佳，感情及家庭生活或較不穩，注意溝通和相處，多作協調可助維持穩定。

雙子：體能稍遜，工作運壓力將較明顯，善用時間多休息，可助提升集中及思考等能力。

巨蟹：感情及親子關係不穩，財運欠佳宜小心理財，宜多注意人事及金錢糾結等問題。

獅子：情緒欠佳，家庭運不穩，溝通及意見分歧等問題或會較頻，多包容可助維持穩定。

處女：精神狀態欠佳，辭令及思考力稍遜，太緊張反令表現受阻，嘗試放鬆效率將更佳。

天秤：社交開支較大，多加節約之餘，需小心處理朋輩及金錢事宜，將有助減免麻煩。

天蠍：人氣稍遜，事業運不穩，求職、轉職等人事阻力較大，宜多作協調注意人際關係。

人馬：精神狀態不穩，爭取休息，多運動、多放鬆有助改善狀態，提升精神鬥志及體能。

山羊：社交運稍遜，人事變動和問題或會較頻，保持靈活見機行事，助開拓事業新境況。

水瓶：事業運較旺，惟吉中藏險，有意轉職或謀事的話，宜向親信多尋意見，擇善而行。

雙魚：出勤、公幹及海外項目等，雖偶有阻力，若能小心處理文書等工序，進展將較佳。

預測：下周大市，價位或具下調空間。