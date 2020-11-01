東方日報C2：第1代007辛康納利病逝

曾主演7部占士邦電影的「最經典007」英國老牌男星辛康納利（Sean Connery）逝世，享年90歲！消息傳出後，不少「邦迷」大嘆惋惜，指世上失去其中一位最偉大演員。

據報道，8月才過90歲生日的辛康納利，在巴哈馬寓所睡夢中離世，演員兒子Jason Connery指他身體不適已一段日子：「很多家人去了巴哈馬陪伴他，對於認識以及愛錫我父親的人來說，這是一個悲傷之日，對於全世界喜歡他的人亦然。」蘇格蘭首席部長施雅晴亦表示對其逝世感心碎。

主演7部邦片

辛康納利1930年於蘇格蘭愛丁堡出世，50年代以演員身份入行，1958年首次主演電影《春夢留痕》（Another Time, Another Place）。1961年，英國電影公司計劃將伊恩費林明筆下的特務占士邦（James Bond）系列小說搬上大銀幕，他們睇中辛康納利身材高大，加上性格跟「007」如出一轍，很快就敲定由他演出，而他亦憑此風靡全球！

他於1962年至1983年先後演出6部占士邦片及1部非官方占士邦片，包括1962年首集《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）、1963年《鐵金剛勇破間諜網》（From Russia with Love）、1964年《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）、1965年《鐵金剛勇戰魔鬼黨》（Thunderball）、1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）、1971年《鐵金剛勇破鑽石黨》（Diamonds Are Forever）；另他於1983年主演《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again），但並非英國電影公司Eon Productions出品，屬非官方邦片。

1987年首稱帝

除了占士邦系列電影，他的代表作還有《義膽雄心》（The Untouchables）、《魔宮傳奇》（The Name of the Rose）、《追擊赤色十月》（The Hunt for Red October）、《奪寶奇兵》第3集《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade） 以及《石破天驚》（The Rock）等。1987年，他憑《義膽雄心》獲奧斯卡及《金球獎》雙料最佳男配角，同年憑《魔宮傳奇》於有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）奪得最佳男演員，首封影帝！2000年，他獲英女王頒授騎士勳章，2003年參演最後一部電影《奇幻兵團》（The League of Extraordinary Gentlemen）後正式告別影壇。

被爆虐待前妻 花弗男2段婚姻

辛康納利早年的私生活多姿多采，出名花弗，憑着一臉帥氣曾與不少女星交往。50年代中，他因演出舞台劇《南太平洋》（South Pacific）而與索女拍檔Carol Sopel撻着，惟因花花公子形象深入民心而遭女方家人棒打鴛鴦。及後，他與女導演Jill Craigie的女兒Julie Hamilton拍拖，當年Julie被辛的外形深深吸引着，曾公開盛讚他是生命中見過最美麗的東西，可惜最終未有開花結果！年少氣盛的他在愛情路上繼續追尋，曾傾慕爵士女歌手Maxine Daniels並向她展開攻勢，可惜女方已婚兼育有一女而拒絕。

1962年，32歲的辛修心養性，與女星Diane Cilento結婚正式成為夫婦，婚後育有1子Jason，可惜婚姻只維持了11年，Diane於2006年曾在自傳中爆婚姻期間肉體和精神上被丈夫虐待，辛當年亦曾表示偶然郁手打女人也不是大不了的事。直到70年代，辛終於遇上人生最愛的女人，他因一場高爾夫球巡迴賽而結識摩洛哥畫家Micheline Roquebrune，一撻即着，並於1975年結為夫婦至今，他曾表示太太是其人生中最愛。

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