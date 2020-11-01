Tramezza訂製系列　盡顯意國製鞋工藝

自1927年創辦以來，Salvatore Ferragamo都是以卓越工藝去製作出適合每個不同年代美學要求的鞋履、皮革製品以至時裝服飾，通過現代科技與傳統工藝呈現出意大利製造的上乘品質。當中男裝皮鞋系列Tramezza的設計就正好體現出品牌匠心獨運一面，此系列鞋款如Oxford、Loafer及Double Monk等的最特別之處，就是將一塊有一定厚度而且非常柔軟的皮革層去代替普遍使用的水松木，巧妙地置於皮鞋內底與外底之間，這種製鞋工藝極其繁複，需要經過260道工序完成，當中包括由專業鞋匠花耗6個多小時手工製作，而根據鞋楦製作的鞋面亦需花耗4日時間，意大利語中「Tramezza」一字正是形容這層夾於鞋底中間的「真皮夾層」。透過此工藝就可以讓鞋面與鞋底完美縫合，着用舒適的同時亦可以維持鞋型歷久不變。

今季，Salvatore Ferragamo特別為Tramezza系列提供專屬訂製服務，顧客可自行挑選牛皮、麖皮、鱷魚皮或蜥蜴皮去製作各款不同皮鞋款式，皮革提供琥珀、松露、葡萄、胭脂、深藍及海藍等等多達9種顏色，而鞋底亦有5種配色可選。鞋款、物料及顏色可以拼出過千個組合，同時品牌亦可以為顧客將姓名首個字母壓印於小巧的鉚釘（Oxford最頂鞋帶孔），或選擇印製「Gancini」標誌、無限符號、太陽、心形或星形印花；而鞋面飾扣（Double Monk雙扣）亦可以復古金色或石墨黑色進行裝飾處理，最後以手寫方式將顧客姓名鐫刻於鞋內，並以專屬包裝成為獨一無二的皮鞋款式（只限金鐘太古廣場店提供訂製服務）。