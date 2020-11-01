小家電大幫忙　提升生活品味

唔知係咪因為疫情，大家愛上「自煮」，對生活質素要求大有提升，好似最近就有全新家電登場，分別係全新「呼吸流製飲」製飲品Quico Brew以及Proluxury普樂氏氣炸鍋@ecLiving，前者取得香港專利「壓差沖泡」冷萃熱泡技術，可以隨時冷泡萃取冷熱飲品；而後者則是全新智能廚房好幫手，有這些全新家電，大大提升生活品味與質素。

專利技術 品味追求

近年多了人喜歡享用咖啡，尤其係冷萃咖啡，可保留咖啡豆香氣與原味，也相對較為健康，然而，一杯冷萃咖啡動輒便要花上6至10小時，並非繁忙都市人「負擔」得來，於是乎，可冷泡萃取過程縮短嘅「法寶」就應運而生，好似全新登場嘅Quico Brew製飲機，透過「呼吸流製飲」技術，在壓差萃取過程中提升醇厚香氣及保留澄澈原味嘅同時，亦同時讓用家在呼吸之間，以一口沁涼飲料，享受片刻的寧靜，萃取生活嘅原味，而最重要嘅係，可以於3至12分鐘內便能炮製出冷泡咖啡、冷泡茶、各式冷泡飲料及其他暖熱特飲等。新機特設3種「呼吸流」循環模式，大家可按照個人喜好及食譜選擇循環次數，控制

飲品濃淡度，如喜歡清香細膩口感，可以選擇雙循環模式；偏好圓滑馥郁口感則可以選擇四循環；而鍾情甘濃醇厚味道就可以選擇濃度最高的八循環模式；仲可以加入各式材料，創作出心水創意特飲添呢！

無油煮食 健康有營

要數近年大熱嘅烹調方法，必有「氣炸」份，由於用法簡單又有效率，可以話甚得唔少「煮」人歡心，而最近登場嘅Proluxury普樂氏氣炸鍋，以360度熱空氣循環，高效能大火力無油煙烹調，減少用油量，加上預設8種烹調程式，一按即可輕鬆炮製出煎雞翼、炸薯條、烤魚、焗蛋糕等，而配備嘅智能觸控設計，簡單易用，大家可輕鬆選擇煮食模式，以及用攝氏80至200度溫度及定時器，一按即可烹調出過百款美食，新手變廚神話咁易。此外，機身備有溫度記憶設定，隨時取出烤籃放回原位，也可繼續原本設定運作。加上內置感應機關，取出時即會自動斷電，安全可靠。另外，後置散熱孔可防止過熱，底部隔熱設計亦有助底部散熱，讓大家可以放心烹調。新機配備有3.5L智能無油空氣炸鍋、1.7L迷你空氣炸、2.7L智能空氣炸鍋及11L氣炸鍋，因應各「煮」人烹調所需而設，夠晒窩心。