阮兆輝同繼女感情極好　曾慕雪爆一早睇中Uncle

香港八和會館副主席粵劇名伶阮兆輝與繼女曾慕雪在電台節目中分享抗疫期間合作首辦網上義唱籌款活動。今次合作舉辦籌款活動的正是繼女曾慕雪（藝人曾江和鄧拱璧的女兒），慕雪自爆原來早已「看中」輝Uncle：「當時我只得八歲，我哋一見如故，冇諗過接唔接受佢，因為第一眼已經好鍾意佢，當時佢仲未同媽咪拍拖，但係我好鍾意走到佢身邊。依家我長大咗，我哋都係咁老友，我諗爹哋曾江唔會呷醋，因為爸爸媽媽分開咗各有自己嘅家庭，對佢（曾江）嚟講見到個後父竟然間咁錫自己個女會好放心，佢真係用心錫我、關心我，我哋嘅藝術交流充斥我整個成長階段，佢嘅耐性係超爆大，佢又好錫我媽咪，令我好容納佢！我其實好欣賞呢個藝術家，正因為佢係真真正正嘅藝術家，佢個心好純潔，好似今次籌款咁，佢扑心扑命去做，令我好感動！」

阮兆輝和繼女感情極佳，問及親子女阮德鏘、阮德璇會呷醋嗎？他坦言：「我都好關心佢哋，但我哋唔同住，只可以聽到咩消息我都會去關心一下。當年佢哋有冇誤會我？一定有，（佢哋）會唔高興點解忽然間爸爸離開自己，大人有陣時都（對感情事）唔理解，更何況孩子？我當然知道箇中原因，但嗰啲並唔係仇恨，尹飛燕同我到依家都係好朋友，絕對有聯繫，日子證明一切唔係仇恨，亦唔係一件事令到大家敵對，離離合合並非只為一件事，性格上有啲磨合唔到嘅地方，外人係唔會知道嘅。」