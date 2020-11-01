《踩過界II》上架　王浩信嗌壓力大：想收視有3字頭

無綫劇集《踩過界II》將於明天在myTV Gold、內地及海外平台同步上架，於11月16在無綫播出，今日假將軍澳電視城舉行記者會，劇中主角王浩信、蔡思貝、張振朗及張曦雯（Kelly）等也有現身，其中Kelly以黑色透視上衣透Bra及短褲騷長腿上陣，打扮養眼。

王浩信表示非常期待劇集播出，並很榮幸獲公司安排為台慶劇，他指今次劇中加入不少新人物，有殿堂級演員秦沛坐陣，令劇集加分，而Kelly就飾演其師妹及對手，角色有段時間也是失明，Kelly指自己的角色跟盲俠一樣第四感很強，打官司的能力跟盲俠不遑多讓：「啲觀眾會覺得我呢個角色係反派，都係幾大挑戰，第一次做呢類角色。」

王浩信指已率先看了28集，每單官司都睇到喊。第一輯《踩過界》的收視及口碑具佳，問到今次會否有收視壓力時？他坦承：「一定有壓力，好大壓力，因為播放形式上由網上平台先播，不過我對編劇、監製同演員都有信心，正如第一輯只係星期六播都冇影響收視，希望新一輯可以承接。（期待幾點收視？）希望掂到3字頭，之後再節節上升。（會唔會好過《反黑路人甲》？）《反黑》成績係唔錯，啲人話自己人打自己人，希望觀眾兩套劇都支持。」問到收視好會如何向觀眾派福利？他笑言要留給Kelly負責，自言在劇中已有除衫鏡頭。Kelly初時話着律師袍做直播，但浩信不收貨，指跟劇集中造型沒有分別，之後Kelly揚言：「咁如果40點收視我就着泳衣直播啦！但出面加件律師袍。」至於王浩信稱下星期便會前往內地拍電影，要逗留個多月才返港，屆時亦會做直播幫忙宣傳。