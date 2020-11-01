對愛情失去信心！陳俞希：冇必要對一個關係負責任

藝人陳俞希（Hailey）演出的ViuTV劇集劇《暖男爸爸》正在熱播中，劇中她與張可頤亦師亦友，而首次與大前輩合作的她坦言難免緊張：「諗都冇諗過同佢合作，坦白講，佢喺片場有種氣場，頭幾日見到佢會緊張，但之後大家玩得好開心，有傾有講，佢亦好願意同我交流排戲。親眼見到佢演喊戲話嚟就嚟，淚如泉湧，真係好勁！」

Hailey與私下交情深厚的許博文（強尼）於劇中有感情線，對方更將螢幕初吻獻給她，對於與好友拍吻戲，她直言毫不尷尬，相反強尼卻「硬晒呔」，又坦言現實中的她與劇中角色的感情觀頗為相似：「過去嘅經歷令我對愛情失去信心，加上見身邊朋友就算結咗婚，都唔係特別幸福，所以依家最重要開心，冇必要對一個關係負責任。」

此劇題材圍繞着爸爸，Hailey透露與父親甚少溝通，然而父女之間曾發生過最大的爭執便是，父親當年反對她出性感寫真集，她說：「佢一直好支持我每個決定，但佢比較傳統，唔想個女行性感路線，就唔太贊成，當時我好唔開心。」

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