「老竇」秦煌心臟不適入院　蔡思貝好擔心

藝人蔡思貝及張振朗今日出席無綫劇集《踩過界II》的發布會，原本有份現身是次活動的秦煌在活動前因身體不適送院，張振朗對此感到突然，他稱剛才看即時新聞而得悉，希望對方沒大礙：「前輩好好，佢行動不便都想返嚟宣傳，拍劇時佢都要撐住拐杖，態度好值得學習。」至於思貝在劇中跟秦煌飾演父女，兩人感情深厚，戲外也不時會互通短訊，她說：「係監製同我講老竇有事，我突然間分唔清係現實定拍劇，因為劇中有一幕講秦煌有啲危險，我都擔心佢，希望佢盡快冇事出院，做完嘢都會傳短訊慰問佢。」對於劇中也有不少前輩演員如馮素波及雪妮等，問到會否特別照顧她們？振朗表示一定會：「最近同羅蘭姐拍劇，都會盡量拍晒佢嘅戲份先，畀佢先放工，唔想佢捱夜，呢個係尊重。」

另外，兩人有份主演的《使徒行者3》及《踩過界II》同期播出，變成自己打自己，思貝坦言：「平時計，當然覺得唔着數，怕觀眾會混淆，但慶幸兩套劇嘅角色分別比較大，可以畀大家睇到我哋嘅唔同表現。」振朗希望觀眾睇得開心，不會對兩人感厭倦，他笑言：「我都係兩套連播，打破唔到高海寧四套連播紀錄，反而我試連續幾套抽起唔播，不過我已經唔係地獄黑仔王，呢個名已經洗咗。」

對於有份主演的《堅離地愛堅離地》終解禁明年播出，他大感開心：「呢套係我第一次做男主角同唱主題曲，我都好期待，但以平常心面對，因為一日未播仍然有變數。」思貝即說要為對方集氣，希望《堅》劇順利播出：「我都好想睇，睇佢做戲大飽眼福，聽佢唱歌耳朵懷孕。」不過振朗就自嘲擔心大家聽完耳朵流產。