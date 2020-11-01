本日日本：百年京町家改裝　型格酒店新登場

在京都隨處可見歷史悠久的建築，但作為一個現代城市，舊建築始終需要翻新、改建，如何具備新設施之餘，又能保留歷史風貌，的確是一個很大的挑戰。於今日開幕，位於京都三条的酒店nol kyoto sanjo就是一個很好的示範。酒店的外觀及Lounge由釀酒廠金鵄正宗的百年京町家店舖改建而成，工程由對翻新「町家老屋」有豐富經驗的魚谷繁禮負責。他保留了深沉古樸的外貌，並於原釀酒廠位置劃出空間作住客專屬的和風酒吧machiya lounge，入面大量使用深色木材，營造出一份京都獨有的侘寂感，Check In後住客將獲贈一杯金鵄正宗迎賓酒，入住前先嘗嘗正宗京都酒的味道。

穿過古風町家、日式庭園的前方就是48間由殿堂級室內設計師橋本夕紀夫設計的客房。分為三個房型，最大的Tsuboniwa Suite面積有50平方米，橋本運用古舊感覺的建材，營造出老屋氛圍，例如檜木的浴缸散發出木的清香，還有榻榻米、日式格子窗、室內可眺望到的庭園等，處處都是古樸情調。面積達39平方米的Hibaburo Deluxe則類似工業風，整體用色較暗，感覺較現代，同樣配有檜木浴缸。而面積為26平方米的Tsuboyu Superior就以檜木浴桶為賣點。所有房間都設有微波爐、洗衣乾衣機、甚至迷你廚房，如果有時間可以步行到錦市場購買當地的食材進行簡單烹調，感受當地人的日常生活。

nol kyoto sanjo

地址：京都市中京區堺町通姉小路下る大阪材木町700番

房價：每晚26,000日圓起（約HK$1,924起）