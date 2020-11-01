星戰迷必冧！Baby Yoda彩妝聯「萌」

有留意美國彩妝界的話，對ColourPop Cosmetics這個名字應該不會陌生。事關這個以推出各種色選眼影聞名的品牌，最喜歡玩Crossover。除了過往推出的迪士尼夢幻公主及《冰雪奇綠2》兩大彩妝系外，前陣子和《美少女戰士》合作打造的彩妝系列亦引起搶購熱潮。來到近期，品期再次釋出聯名新品，但主角就換上可愛的Baby Yoda。

擁有一對水汪汪大眼睛的呆萌Baby Yoda，自去年於星戰外傳電視劇《曼達洛人》（第1季）登場後便火速爆紅。所以ColourPop Cosmetics今回就打鐵趁熱，趁電視劇第2季開播前推出Baby Yoda主題化妝品。不過今次只暫時推出9色眼影盤，而且為配襯綠色的Baby Yoda，眼影的主要色調和包裝都以綠色為主。雖然以綠為主調，但細心看會發現其實深淺濃淡不一，既有霧面質地，也有結合金屬光澤質地，在搭配上可以有很多變化，加上閃爍感重粒子，亦頗適用於打造派對妝。