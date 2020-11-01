亞姐：鄧健泓自認有眼光　攞正牌睇女仔

《2020亞洲小姐競選香港區決賽》今晚於大埔亞視總台舉行，今晚有約四百嘉賓入場。擔任評審兼表演嘉賓的鄧健泓（Patrick）接受訪問笑言自己可以奉旨𥄫女：「好開心，我嘅審美眼光好獨特、準則高，你哋睇我太太就知啦！（係咪要靚過你太太啲分數先會高？）差唔多啦，好開心攞正牌𥄫女。」問到評審佳麗首先會看哪一部位？他謂：「內在美、談吐，通常都係由內到外，之後到頭髮、眼神，都會着重泳衣個部份嘅，今次係我第一做評判，好高興。」問到有否見過14位佳麗？Patrick表示：「冇，頭先行過化妝間都唔敢望入去，驚老婆鬧，今晚佢做我助手。（𥄫實你？）唔係，佢緊張我啫，呢個係大型騷嚟嘛。」

同場的前亞姐梁雪瑤指自己的心水佳麗是（4）張玥，讚對方樣子甜美。講到近況，她則表示：「我自資錄咗一首國語歌派台，都要六位數。（經濟幾好喎！）唔係㗎，都有壓力，但有儲錢同投資，有做一啲建築設計、銷售嘅生意仔。（會唔會出碟？）唔會，呢個年代網絡為主，出碟要用好多錢。（有冇諗過出歌賺錢？）冇期望就唔會有失望。」仁美清叙主席程瑤到同樣指4號張玥是她的心水，對於今年亞姐決賽比往年冷清，她說：「冇辦法，疫情關係。」