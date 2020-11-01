1億豪宅最大用途？汪明荃鋪海量靚衫曬太陽

藝人汪明荃（Liza）一向緊貼潮流，除咗自創「汪阿Tag」，衣着品味亦非常出眾，經常令人眼前一亮。呢日佢趁天氣晴朗，拎出海量衣服喺花園曬衫，目測至少逾200件，擺滿幾張長枱、衣架及地下。Liza與老公羅家英家住市值近1億的西貢3層高豪宅獨立屋，有逾千呎嘅超大私人花園，可飽覽一望無際嘅海景。Liza回想起兒時回憶：「這個習慣由細個嗰陣已開始，當年住喺北角清華街，一座四層樓嘅舊式樓宇，地下係車房租出做一間小士多店，仲有頂層一個大天台，我家住3樓，仲有一個騎樓。每年放暑假，媽咪都要我同家姐細佬負責將家中各人的冬天衫、棉胎等搬上天台去曬太陽，係一個好大嘅工程，仲要連續曬2日，確保所有衣物都清潔、殺菌、冇蛀壞、冇發霉⋯⋯咁做啲衫就可以着耐啲襟啲。仲記得曬衫嗰陣我會擔櫈仔坐定定睇公仔書、武俠小說，因為我要守住／睇住啲衫、驚畀人偷咗呀！……童年的快樂時光。」

由於場面壯觀，連胡蓓蔚（豹嫂）都留言大讚：「啲衫會唔會靚得滯？」Liza回應：「對住成堆衫，我諗緊究竟用咗幾多錢同埋心機，為咗演出好，可以去到幾盡？值得嗎？」豹嫂即附和話當然值得，又稱：「阿姐你直情係我嘅偶像，有好多fans話我似你。」