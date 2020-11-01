亞姐：蘇永康脹爆驚患癌「我個仔得3歲」

亞姐表演嘉賓之一的蘇永康，脹爆現身，他指今次來做嘉賓，是因為要還人情債：「因為ATV開台嘅時候，我本身嚟做嘉賓，點知病得好犀利，食咗21日類固醇，食到醫生都唔畀我食，把聲都壞埋，所以，今晚嚟還番，有始有終。」

蘇永康對上一次公開露面是5月份，問他是否少出活動所以肥咗？他謂：「脹係正常，依家都縮番，減咗八、九磅，會繼續減，身體好好，肥都唔緊要，但唔好長（期）肥，要做番多啲運動，都做咗全面身體查，結果非常之好，無三高，因為我屋企人都有患癌，媽咪患直腸癌，爸爸就胰臟癌，所以要Check得密啲，我個仔得3歲。」

提到好友錢國偉離世，蘇永康指曾跟錢國偉遺孀陳宛蔚通電話，喪禮有演藝人協會協助，亦令他安心不少，他亦會將花圈錢折現帛金，問到錢國偉太太會否有經濟問題？蘇永康說：「有冇（問題）都好，都會幫手，睇住佢哋結婚生仔，大家係好兄弟，梗係要幫手。」

許志安出歌？

蘇永康還指上星期與許志安等，以錢國偉名義到西環派了二百盒齋菜，此事，亦有告知陳宛蔚：「佢仲同我講，佢哋兩公婆都食咗好耐齋，希望Wilson（錢國偉）。」有傳許志安將出新歌重新出發，蘇永康指自己未有聽聞：「我哋前晚先同張衞健一齊食飯，都冇提到，我哋當晚嘅話題都離唔開Wilson。」