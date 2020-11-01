圈中隱藏夾公仔高手　李日朗爆獨門秘訣

近年夾公仔熱潮由日本殺入香港，夾公仔機舖開到成行成市，大受港人歡迎！其實唔少圈中藝人都非常熱衷夾公仔，更有人係隱藏高手，大方分享「獨門秘訣」！

李日朗：「有個小秘訣可以同大家分享。入錢前先留意個鋼爪，如果你發現喺起點隻鋼爪係歪嘅，咁即係已經被人調教過，呢啲爪一般都好難夾到公仔，最好嘅爪係喺目的地時已經垂直，而個爪嘅手腕位係鬆嘅、手指位係緊嘅，如果你遇到呢款鋼爪，我覺得大家會好容易夾到心儀公仔嘞，呢種爪俗稱係1百分嘅鋼爪呀。」

陳俞希：「我夾公仔最深刻一次就係喺日本，我不嬲夾公仔都唔叻，嗰時夾咗好多次都夾唔到，所以工作人員幫我將個公仔擺喺邊邊位置，方便我夾到。但隔離有個陌生人好勁夾到成袋公仔，最尾送咗啲畀我，反而人哋送嘅仲多過我自己夾到。」

歌手王梓軒：「夾公仔呢啲都係留念旅程，細個時無聊都會夾嘅，大個咗通常我去夾都係幫人夾嘅。但幫人夾，通常佢哋會有要求，特別鍾意邊一隻，但你要衡量，如果佢要嗰隻喺角落，又或者好重，夾到機會唔大，但要睇你係咪好鍾意嗰個人先，係嘅就死都奮力去夾啦，如果真係要氹女仔嘅最好一齊去夾，其實都幾好玩，一人撳一嘢，你前後，佢左右，夾公仔我唔係志在中唔中，係個過程同邊一齊夾啫。」