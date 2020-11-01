同年同月同日生　周勵淇楊茜堯仲要同年生B！

藝人周勵淇主演嘅無綫劇集《天幕下的戀人》近日於深宵時段重播，而佢成為人母後甚少出現於幕前，今日佢喺社交網晒出與另一位靚媽楊茜堯（前名楊怡）嘅合照，相中二人笑容一致，生B後依然精神十足。佢仲帶埋囝囝Morris去見楊茜堯嘅囡囡小珍珠，不過避免小朋友樣子曝光，故將圖片只截得剩下頭髮。

周勵淇與楊茜堯因拍劇《再創世紀》成為好友，巧合地同年同月同日生，更同年懷孕兼生B！周勵淇笑指二人緣於前世：「終於終於終於，我哋終於見面了～從懷孕到現在整整一年多，因為疫情關係一直都沒有見面，從少女到少婦現在成為媽媽。緣分這種東西真的很奇妙，我們是同年同月同日生的，也是同年懷孕同年生BB，這種機會率大概是千分之一吧！唔知我哋前世係咩關係呢，珍惜這種緣分！很高興今日小珍珠來看弟弟Morris，希望好快可以一齊去街街！」

而楊茜堯留言：「回想上一次見面，已經好像是很遙遠的事，原本一年多前定下的約會，但因為疫情關係，等了又等，等到今天才能見面。以後不再是只有我和你見面，而係可以拖兒帶女一起見面啦，緣分真奇妙。」