亞姐：蔡小蝶奪香港區冠軍　獲頒10萬獎金

《2020亞洲小姐競選香港區決賽》今晚舉行，殺入最後5強，分別為（4）張玥、（2）林寶玉、（5）何雙妍、（8）高文君及（10）蔡小蝶。最終三甲，香港區冠軍由蔡小蝶奪得，贏得現金獎10萬元，網友對於奪冠都只得10萬獎金大嫌好奀。而亞軍由何雙妍奪得，季軍為高文君，同時她亦獲頒「最上鏡小姐」；「炫出自我大獎」得主為（9）彭紫荊。

蔡小蝶唔覺爆冷

出爐亞姐冠軍蔡小蝶賽後受訪，對於曾報名參選今屆港姐，現時成為亞姐冠軍，被問到是否已不用再選？她笑說：「選美呢啲嘢，人生一次就夠，我冇諗過攞冠軍，因為今晚個個表現好好，覺得自己夠淡定啫。（攞冠軍意料之外？）有少少，自己估吳燚曦攞，佢個樣靚，行Catwalk又好叻。（覺得自己爆冷？）應該唔係。」談到亞視經常傳財困，問到有否擔心前景？小蝶坦言不擔心，覺得亞視待她們很好，早前也曾了解眾佳麗想向甚麼方向發展，她說：「我想做演員，但首要學好廣東話。（10萬蚊獎金點用？）會請佳麗打邊爐。」

亞軍何雙妍受訪時坦言未有失望：「亞軍通常喺演藝圈發展較順利，想拍多啲電影。（亞視冇電影拍喎？）哦，咁亞視都好自由，可以出去拍！（擔心公司財困？）對公司有信心，大家拭目以待！（獎金點用？）我會攞5千蚊請大家食嘢，餘下獎金就會入市投資。」至於季軍高文君表示：「入到前三名已經有好好發展機會，我對演藝都好有興趣，讀書時都有做話劇。（獎金點用？）請大家食嘢！」

另外，賽前熱門的張玥酸溜溜坦言失望：「覺得自己今晚表現唔差。（點解冇獎？）唔係我原因，可能係部分人主觀原因，唔係客觀原因，我唔接受賽果。（覺得三甲中誰不應攞獎？）個個都表現好好，只覺得自己值得有三甲！」