家陣喺日本AV界有唔少肉感女優，好似松本菜奈實、有栖花緋、春菜花等等，不禁令人反思，唔通只有身材豐滿先吸引到觀眾？當然唔係啦！事關有好多身形瘦削嘅女優都深得AV迷歡心，甚至喺業界大放光芒，今年31歲、屬於纖巧瘦削型嘅希島愛里，正正係小弟嘅心水推介！

唱作瓣瓣掂

雖然已經三張嘢，但愛里一啲老態都冇，雙眼仲好鬼精靈，身材方面亦Keep得好好，比起以前多番少少肉地，冇咁骨感，睇落更加順眼，最難得嘅係，佢嘅屁股又大又圓，仲好有彈性，玩騎乘時非常誘人，一定啱晒鍾情美巨尻嘅朋友。

2012年，愛里由主打時裝美人嘅AV廠Ideapocket帶入行，因為本身好仰幕前輩希志愛奈同希崎謝茜嘉，所以藝名用咗個「希」字開頭。假如一直有留意愛里嘅動向，你會發現佢真係Keep靚，完全冇走過樣，事關佢曾經係模特兒，又做過美容師，自然識得化妝打扮。喺演出方面，佢嘅表現亦Keep住好，尤其係應付被男優霸王硬上弓嘅場面，次次都七情上面，仲會發出銷魂嘅叫床聲添。話時話，愛里把聲又真係幾聽，所以近年開始以歌手身份四圍登台，又唱又跳，仲會發揮才華親自填詞，就好似首隻唱碟《DIARY》咁，裏面有4首作品嘅歌詞都係佢包辦，真係一位才女！

希島愛里

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：33-23-34