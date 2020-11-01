女人出軌　心態大剖白

一個人之所以出軌，總有佢嘅理由，外人喺指責之餘，有冇嘗試設身處地諗諗，或者背後真係有「苦衷」呢？

關於偷食問題，兩性專家嘅分析聽得多，唔知一班經常接觸偷食男嘅夜場女郎又點睇呢？日本雜誌《週刊SPA！》早前訪問3位年過30嘅夜總會陪酒女郎，睇吓佢哋有乜回應。35歲嘅Akina（化名）坦言，男女偷食各有原因，男人出於性慾，女人出於真心。37歲嘅Rinka（化名）就話，年輕時同過有婦之夫發生不倫戀，當時唔覺得有乜問題，反而因為對方愛自己多過佢老婆而開心，估唔到多年後自己老公亦偷食。至於32歲嘅Marika（化名）表示，30歲時跟同事發生外遇，被佢老婆要脅提告下，先會隱姓埋名做陪酒女郎。原來偷食嘅後果可以咁嚴重㗎！

酒精亂性定助性？

好多男人被發現偷食後，總係以酒能亂性為理由，話自己飲大咗，但係英國有位失婚女士指出，酒精冇可能亂性，反而係助性！呢位29歲嘅失婚女士Suzy（化名）喺上年發現前夫喺某個約會網站搵女偷食，一怒之下同對方離婚。有趣嘅係，Suzy為咗解決心理同生理需要，開始喺同一個約會網站搵對象，識咗一位年約40歲嘅營銷經理，仲喺早排酒吧禁令解封後約會，結果佢喺酒精驅使下，大膽向對方提出希望曳曳嘅想法，最終喺屋企完事。其實Suzy並非單一個案，根據呢個約會網站嘅調查，64%男性同58%女性會喺微醉情況下同異性曳曳，照咁睇，孤男寡女摸吓酒杯底，真係好易出事㗎。

飛走炮友3大理由

有人話「人生得一炮友死而無憾」，只係咁難得嘅關係，點解會冇咗呢？日本官能小說家大泉里香早前喺網上進行調查，睇吓受訪女性同炮友分開嘅理由，結果得出3個最多人講嘅原因。第3位係無法忍受嘅分歧，當中包括性格、樣貌、態度、衞生習慣、性能力等多方面。第2位係有變成戀愛關係嘅勢頭，箇中道理唔難理解，搵得炮友嘅人就係唔想負責任，變成拍拖嘅話，未必係其中一方所願。至於第1位係被識得嘅人撞破！有女網民話，同炮友喺愛情酒店曳曳完，竟然畀閨密見到，尷尬事小，最驚畀對方周圍唱，咁就大件事，惟有急急斬纜啦！