吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：栽種、作灶、補塞

忌：開渠、修井、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 快將手頭上的工作完成，多參與消閒活動及聚會，將可找到理想對象。

牛：↑ 遵守好生活規律就是使自己好運的最佳方式，夜生活還是愈少愈好。

虎：→ 可能有衝突事情發生。幸好你平日善意關懷別人，此刻應得到友善回報。

兔：↓ 是日沖煞， 為自己的感情作出捍衞之戰，只要有信心將有成功機會。

龍：★ 遇到的困難事都能輕易處理，陰暗面大放光明，計劃一個短期目標吧。

蛇：↑ 人緣運上升，和新相識的朋友，有一種相逢恨晚的感覺，要珍惜友誼。

馬：→ 工作順利，早陣子遇到的事，已經雨過天青。財運亦好，小投資能獲利。

羊：→ 爭吵時每人少出一句聲，不就沒事了嗎？這個世界會變得更寧靜和諧呢。

猴：→ 愛侶要求錢財調理分明，使你感到錢比愛情更重要，使你感到不快呢。

雞：↓ 一時衝動令你做出極之錯誤的決定，現已覆水難收，惟有認命吧！

狗：↓ 工作上，太過小心謹慎，有時會產生更多問題，錯失機會，宜好好反省。

豬：→ 今天情緒不穩，心浮氣躁，容易和兄弟姐妹爭吵，凡事都是忍一下就好。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及財運較佳，利求職、轉職等，宜積極。但公事壓力較大，多作協調為佳。

金牛：精神較佳，情緒及家庭運回穩，較能享受家庭樂，與家人多作交流，助增進情誼。

雙子：社交運較旺，利交朋結友聯誼歡聚。但人事變動或會較頻，宜注意溝通多予耐性。

巨蟹：人緣及事業運回升不少，求職、轉職、謀事、開單、簽約等，善用人脈有助事成。

獅子：事業及財運持續較佳，議價力較強，出勤、公幹及海外項目等進展較佳，宜積極。

處女：親子及感情關係略為不穩，結伴旅遊或參與宗教、嗜好等活動，將有助增進情誼。

天秤：情緒及家庭運雖略見不穩，但人緣及桃花運回升，有助改善與伴侶及家人等關係。

天蠍：體能轉佳，工作及事業運回穩不少，發展及上位良機不乏，宜積極行事爭取上位。

人馬：人緣及社交運持續較旺，但財運不穩，多節約之餘，宜小心處理朋輩金錢等事宜。

山羊：情緒及家庭運略為不穩，宜多關懷身邊人。社交運稍佳，攜眷聯誼，助增進情誼。

水瓶：人氣略為回穩，辭令及思考力稍佳，事業運回升，面試、求職或會客等成效較佳。

雙魚：財運稍佳，社交運回升，善用人脈，可助招引賺錢或工作，但開支較大需多節約。

預測：本周大市，交投氣氛將較淡靜，態度將較保守觀望。