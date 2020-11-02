東方日報C1：蔡小蝶奪亞姐香港區冠軍

今屆亞姐香港區決賽結果昨晚出爐，失落今年港姐的蔡小蝶，於「才藝表演」以娃娃聲唱歌搶分，最終成功摘下冠軍后冠，總算吐氣揚眉！亞軍是何雙妍；高文君連奪季軍及「最上鏡小姐」。

《2020亞洲小姐競選香港區決賽》昨晚於大埔總台舉行，除了歷屆亞姐程瑤、梁雪瑤、羅思雅、范莎莎、張雯等助陣，亦請來蘇永康、鄧健泓、組合天堂鳥等任表演嘉賓，吸引約400名嘉賓到場，場面熱鬧。14位佳麗於共10個環節內，使盡渾身解數爭奪獎項，最終由曾參加今年港姐的23歲蔡小蝶跑出奪冠軍，亞軍是何雙妍，季軍由高文君獲得，她同時贏得「最上鏡小姐」。至於「網絡人氣大獎」得主為林寶玉；張凱琳奪「才華飛越大獎」、吳燚曦獲「最完美體態獎」，以及早前已宣布賽果的「友誼小姐」趙桐恩及「炫出自我大獎」彭紫荊。而冠、亞、軍得主分別獲得10萬、5萬及3萬元獎金。

眾佳麗穿上性感舞衣，既露膊又露腰大跳K-Pop舞蹈為比賽揭開序幕，惟眾女非順序出場，期間舞姿更參差不齊，何雙妍和李穎仙均Hea跳，前者企不穩，後者忘記舞步；陳美濤出場時，大會名牌一度出錯為蔡小蝶，有點混亂。及後於「才華飛越」環節中，大部分演唱為主，不過幾乎個個唱到走音，有些佳麗更穿上休閒服亮相，感覺完全唔夾！林寶玉穿透視睡衣現胸墊、李穎仙唱完正音又轉唱女高音再轉男聲，加上撥扇動作，儼如參加內地晚會。而張凱琳自彈自唱後，竟以一字馬作完結！練樂儀則唱到自創舞步，無厘頭轉圈又揈頭，明顯騎呢。相反打頭陣的張玥以性感裝束跳出《女人花》，舞姿誘人。蔡小蝶就以Ukulele小結他自彈自唱，加上一把娃娃聲非常可愛。

季軍高文君幾乎「走陰」

而於最吸睛的泳裝環節，佳麗們的身形終見真章，擁有37吋上圍的張玥及34吋上圍的吳燚曦身材最為「洶湧」，後者更谷出「警鐘胸」，氣勢非凡。大熱的張玥出場時向台下送吻，狀甚風騷。高文君泳褲尺碼唔啱，搞到下身幾乎「走陰」！於「明日星光」環節中，以林寶玉擘晒髀扮李小龍最為突出。此外，昨晚香港區賽事將於本周六（7日）下午1時05分於香港開電視77台播映。

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