阿膠是驢皮熬製出來的膠狀中藥及保健品，含大量膠原蛋白、蛋白肽及氨基酸等，自古被譽為「補血聖藥」。(客戶提供)

【營業資訊】好朋友介紹我享用福字阿膠，以前我個人長期氣血不足，手腳冰冷，呢兩年食咗福字阿膠，身體真係好好多，阿膠滋陰補血，長期食可以補血養血、美白養顏、延緩衰老、抗疲勞，仲可以提高免疫力，依家就算成日不停做嘢，個人都唔覺得攰。阿膠仲有另一個好處，如果懷孕時食，可以話係安胎嘅良藥，也係防疫抗疫的好幫手。

中國三大補品之一

阿膠是驢皮熬製出來的膠狀中藥及保健品，含大量膠原蛋白、蛋白肽及氨基酸等，自古被譽為「補血聖藥」，與人參、鹿茸並列中國三大滋補之物。阿膠分兩種，製備過程中沒有加入其他中藥材的稱為「清水膠」或「清膠」，另一種在製備過程中加入其他中藥材的稱為「藥膠」或「複方阿膠」。福字阿膠是「複方阿膠」的一種，加入陳皮、肉桂及砂仁等健脾消滯的名貴藥材，因而補而不燥。

衞生署認證 信心之選！

阿膠價格不停上漲，市場上出現不少偽品，有牛皮膠、豬皮膠、骨膠、廢皮膠等所製，選購阿膠要特別小心。香港德勝行代理的「東阿龍標」福字阿膠，其生產商市值高達幾百億港元，堅持品質第一的宗旨，一直係行業中的龍頭企業，投放了不少資源於鑄造阿膠方面，而且還是首批獲發衞生署中成藥註冊的阿膠產品，絕對放心享用。食阿膠，揀邊隻？你懂得！