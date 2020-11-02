師妹團aespa本月中出道　Red Velvet演出片段被Cut走

韓國女團Red Velvet隊長Irene最近被爆耍大牌，女神形象盡毀，她代言的護膚品牌已將其廣告照從官網中刪除，組合的活動亦被取消，而她們於上月18日參加《ON TACT 2020 GANGNAM FESTIVAL》拼盤騷，演唱會昨晚在SBS電視台播出，卻沒有播出她們演出的片段，網民猜測是與Irene的耍大牌風波有關，而SBS今日解釋指Red Velvet是最後出場，因為時間關係，未能播出完整演唱會，但會將演出片段上載到SBS的頻道。

而所屬的SM事務所最近轉而力捧新女團aespa救亡，公開成員寧藝卓、Winter、柳智敏（Karina）及Giselle的概念照，但成員在未出道前已爆是非，其中柳智敏就被爆曾踩樂壇前輩防彈少年團及同門師兄EXO成員Kai樣衰，但SM隨後發聲明指是網民造謠，而汽車品牌昨晚公開柳智敏與Kai拍攝的廣告，片中二人在升降機內相遇，之後又在靚車前跳貼身舞，十分合拍。而SM今日正式宣布aespa將於11月17日憑單曲《Black Mamba》出道。