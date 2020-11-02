香取慎吾與女友拍拖25年！仍未有結婚打算

已解散的日本天團SMAP前成員香取慎吾，與女友A小姐拍拖25多年，一直保持低調，他離開尊尼事務3年多，粉絲以為他會跟女友結婚，不過香取似乎仍未有這個打算。

10月下旬傍晚時份，有雜誌發現43歲的香取駕愛車駛至東京一幢大廈前，該處並非他的住所，一位身材嬌小、戴眼鏡及口罩的女子落車，獨自進入大廈。不久，該女子返回香取的座駕，一起返香取的寓所，該名女子正是與香取拍拖25年的A小姐。記者向香取所屬事務所求證，但事務所以私事為由拒絕回應。

相關人士爆料，指該女子是香取拍拖25年的女友A小姐，比香取大兩歲，不少粉絲亦認識這位「內緣妻子」，雖然兩人並沒有註冊結婚，但等同有實冇名的事實婚關係。

兩人於1995年邂逅，當年香取只有18歲，是SMAP成員出道4年。當年A小姐夢想成為藝人，邊工作邊學跳舞，因而與香取認識開始約會。1996年兩人被雜誌踢爆熱戀，不久開始同居，1998年在橫濱買屋一起生活，2005年搬到東京的寓所，兩人亦得到雙方家長認可。其後他與A小姐的報道中斷了大約10年，SMAP解散後後，香取於2017年9月離開尊尼事務所，組成新組合新地圖，一度有傳言香取與女友已分手，其後有雜誌指兩人仍一起，還公開多張香取與一名小孩到遊樂場玩的照片，指小孩是香取的私生子，其後香取在電視節目中否認。雜誌指香取與女友經常到海外如夏威夷及巴黎旅遊，很享受事實婚的生活，似乎仍未有結婚的打算。