至抵優惠！ Lalamove新用戶$1蚊雞起Call車送嘢

至抵優惠！ Lalamove新用戶$1蚊雞起Call車送嘢

【特約報道】您有嘢送，佢又有嘢送，Call車送嘢最緊要拿拿聲！極速Call車App Lalamove為新用戶Call車優惠強勢加碼，憑首次優惠碼LAONE，只要低至$1就可以Call車*，無論係送文件、送傢俬、送食物，只要用Lalamove App，簡單幾步即刻為您配對Van仔、電單車、噸車司機同步兵，快速送到目的地！由10月19日起至11月18日，新用戶首次Call車，Lalamove幫您俾足99%^，足足有0.1折優惠！

拿拿聲睇睇點攞優惠啦！

（1）記得11月18日前，去Lalamove App錢包內嘅優惠券頁面，用優惠碼「LAONE」兌換首次Call車優惠券^！

（2）落單時於付款頁面點擊要使用的優惠券

（3）全單99%即由Lalamove幫您俾^！

*以單程最低路費計算，不包括離島、禁區等地區

^單程基本路費，優惠扣減上限為$100。受條款及細則約束

條款及細則

1. 0.1折首次Call車優惠券只適用於Lalamove新用戶於手機App首次落單時使用，優惠扣減上限為$100。

2. Lalamove用戶必須於落單前，進入「錢包」內的「優惠券」正確輸入優惠兌換碼才可兌換即時扣減優惠券；

3. 優惠券之兌換及使用有效期至2020年11月18日，逾期作廢，並將不獲補發或延長有效期；

4. 每次落單只限使用一張優惠券；優惠只可扣減基本路費，並不適用於任何附加費，如超時等候費或橋費等；

5. 折扣優惠價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數（如適用）；

6. 優惠券不可退款亦不可轉讓；

7. Lalamove 保留修改所有優惠條款及細則之權利而毋須事先通知；

8. 如有任何爭議，Lalamove 將保留最終決定權。