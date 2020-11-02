【娛刺撈飯】診療所開張！教你重拾自信

「多功能柏豪」周柏豪早排喺電台節目，憶述佢成為歌手、演員、作曲作詞人、潮牌老闆之前，經歷過嘅一段斟水、抹咪、擔櫈嘅雜役歲月。柏豪話22歲嗰陣，本來做緊模特兒，不過因為暗瘡爆到成面都係，乜Job都冇，冇嘢撈就去咗間錄音室做no pay job，志在學吓音樂製作。

柏豪就話嘞，「記得有次容祖兒上嚟錄音，我幫祖兒斟水、抹咪、擔櫈。祖兒唔認得我㗎嘞，因為我當時係最冇自信，成面暗瘡、唔敢望人、最自卑嘅時間，後來我好似都冇講番畀Joey聽」。

今時今日嘅柏豪作曲作詞作品唔少，不過身高1米82嘅佢，只能抱怨自己出世出得遲，如果唔係？徐小明名曲《青春痘》，仲唔係柏豪嘅寫照！講笑啫，不過爆瘡柏豪當年就好介意喎！佢話當年即使喺錄音室成日見到由細到大嘅偶像鄭伊健，柏豪都係一直收埋自己，佢話：「嗰時見到佢，我唔識點樣面對佢，只能偷偷望、偷偷聽。」

係咁嘅話，柏豪就要學吓盛傳同佢不和嘅余文樂喇！事關「Fisherman Lok」唔止敢同伊健吹水，仲一齊食飯盒兼夾埋同一條菜添！雖然呢一幕出現喺電影，但鄭伊健就係飾演番鄭伊健，而現實中嘅伊健又真係咁好傾㗎喎。最重要嘅係，柏豪偶像鄭伊健亦都經歷過「可能太攰、皮膚本來狀況又唔好，我塊面爆咗好多痘痘」嘅歲月，柏豪當日大膽啲，話唔埋伊健已經私人醒佢去痘心得啦！

講真，無論青春痘定係辛酸歲月，有邊個冇經歷過吖，爭在多與少嘅啫！但值得安慰嘅係，只有極少數特殊個案，至會一把年紀仲不斷爆瘡。暗瘡如此，辛酸亦都如此！正如疫情之下有藝人冇工開，為咗生計要轉職送外賣、做司機，呢段「爆瘡」日子雖然好困擾，但唔會係無止境嘅。

只有經歷過成面暗瘡嘅日子、捱過斟水、抹咪、擔櫈嘅雜役歲月，試過有頭有面走去送外賣、做司機嘅落差，將來捱出頭至會有嘢分享。否則乜經歷都冇嘅話，諗住第時同聽眾、觀眾分享啲咩人生經驗呀？

講自己糜爛頹廢，食飽瞓、瞓飽食，唔係返工等收工，就係打機打天光。錢唔夠使就攤大手板問屋企攞，得閒無事就上網笑人「打爛水杯啫，使唔使又影相又寫文」呀？無可否認，呢一類故事酸就酸嘞，不過稱唔上「辛酸」囉！