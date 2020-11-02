【香港估估吓】《忍者龜》香港版是誰配音？

11月2日是已故資深電影人鄒文懷的忌辰，這位香港電影教父獨具慧眼，除了打造出「雙龍傳奇」，將李小龍及成龍的電影事業帶上高峰，又製作出一系列許氏兄弟喜劇，包括《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《半斤八兩》、《賣身契》、《摩登保鑣》等，多次刷新票房紀錄，更成功將香港電影推向國際，30年前上映的《忍者龜》（Teenage Mutant Ninja Turtles）正是其代表作！

影片由美國漫畫家Kevin Eastman和Peter Laird一起創作的漫畫改編而成，由史提夫巴朗執導，故事發展圍繞4隻其貌不揚、愛吃Pizza的綠色巨龜，他們受輻射污染而變異，不但學到一身高超武術，還成為除暴安良的忍者。這部真人版電影是由幾位本地龍虎武師穿起忍者龜戲服來演出，有不少打鬥場面，拳拳到肉，當年在美國開畫，有超過2,000家戲院放映，結果票房勁賺，成為1990年全球最賣座電影之一。值得一提，《忍者龜》在香港上演時，同樣大受歡迎，粵語配音找來當時本地一隊當紅樂隊負責，效果生鬼，你記得是哪個組合嗎？

答案是Beyond，其中紅色龜「紅孩兒拉菲爾」由家駒負責，藍色龜「藍霹靂帥里安」由家強負責，橙色龜「新奇士樂米高」由阿Paul負責，紫色龜「紫菜包創納當」則由世榮負責。