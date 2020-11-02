謝安琪麥浚龍10分鐘一鏡到底MV面世

由麥浚龍（Juno）主理的《the album》企劃來到尾聲，早前Juno及謝安琪（Kay）的《合唱歌》，今晚將有個長達10分鐘、一鏡到底的MV終於面世，而音樂實驗短篇《盡處》亦會快將推出。

《合唱歌》MV是繼《羅生門》後，Juno和Kay再次以一鏡到底進行拍攝。由於連同歌曲前後交代劇情的畫面，整支MV長達10分鐘，Juno與製作團隊在製作上花了不少工夫。Juno說：「由於拍攝前需要度位、機器安排、演員走位等準備，再加上後期製作，所以首歌只能延到依家先出。」今次場面調度比過去複雜得多，他們所飾演的董折及浦銘心，於同一空間的互動，又看似是平行時空，各不相干，為觀留下一個猜想空間。

雖然MV長達10分鐘，但在正式拍攝時，只用了3 Take便完成，Juno解釋因為他希望MV裏面能呈現二人之間的陌生感。他認為最大難度除了前期設計度位之外，另外就要數負責掌鏡的攝影師，他說：「因為他要背負幾10磅的Steadicam游走1個空間，在差不多完成時才出現問題，大家也只能『哎呀』一聲從頭再來，不過長鏡頭有這種心跳冒汗的緊張位，但同時亦是大家的振奮位。」

專輯企劃原定是Kay的《三生一吻》9月底接棒，奈何疫情影響，Kay由年初起只能斷續進入錄音室外，演繹效果亦一直未如理想，所以被迫再度押後，但早已計劃於後天推出、長度約1分鐘的《盡處》將如期推出，而《三》則變成壓軸歌曲配合唱片推出。Juno說：「《三生一吻》相信是在過去3年合輯內，花了最長時間錄製的歌曲，前前後後用上9個月時間。最終未能如期推出，都覺得有點可惜，但上月終於完成。」