35歲韓女諧星朴智宣與母親疑自殺陳屍家中

曾與男團SHINee拍攝節目《SHINee年下男的約會》的韓國女諧星朴智宣今日被發現與母親倒斃在位於首爾麻浦區的寓所內，終年35歲，警方正調查其死因。

麻浦警署在韓國時間今午1點40分左右收到朴智宣父親報案，指聯絡不上妻子和女兒，便出動到朴智宣家中，發現朴智宣與一名50多歲的女子已經死亡，而該名女子懷疑是朴智宣的母親，警方未有發現寓所有其他人入侵的痕跡，初步推斷她是死於自殺，警方其後發現疑是朴母寫的遺書，但不會公開內容，並表示暫時未決定是否進行驗屍。

據悉朴智宣因為患病而正接受治療，其母亦因此搬到首爾與女兒一起生活，她曾因為健康欠佳而推掉工作，而因為沒有經理人，行程都是由她自己編排。朴智宣上月23日與記者通話時表示：「今日我決定做手術，因為只是小手術，不用擔心我，11月我會專注恢復身體。」

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