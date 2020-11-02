同彭秀慧鬥到打交　林二汶嗌傷身勞氣

歌手林二汶及彭秀慧以導師身份，出席ViuTV節目《全民造星III》記者會，二汶坦言做節目傷身又勞氣：「未試過做個job心都裂埋，因為要由導師foul人，而為咗力保自己隊員，所以我哋要鬥到好勁，又要打交搶人。」

彭秀慧又謂她們好像經理人：「我哋想幫佢哋但又要foul人，所以好痛心，但又要話畀佢哋聽呢個殘忍嘅現實，但有時我哋都會睇錯人，以為佢唔起眼點知大家鍾意，以為佢得但大家又唔鍾意。」她又謂已叫朋友今晚一定要睇：「為咗我要睇，因為節目用咗好多心機、心血。」二汶又坦言foul人痛心疾首，參賽者都排了很多晚通宵。

問到她們可有心水推介？二汶坦言：「大家要留意我哋點揀50強出嚟，睇住佢哋點進步，中間又經歷好多，我鍾意幾個人，Sobi（蘇楚欣）、ANSONBEAN（陳毅燊）、Alina（李靜蓮）、Manson（張進翹）、方方（方芷欣）。」而彭秀慧就不講心水：「咁講對大家會有壓力，但佢哋成個改造過程好睇。」問到可會真想做埋經理人？二汶笑言：「佢哋全部都有人簽，我都有睇吓有咩人可以挖角，我都想keep住同佢哋一齊。」