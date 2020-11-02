《木棘証人》劇透： 力基向頌盈表白碧琪殺出

第十一集(11/02)

力基（羅仲謙飾）、頌盈（張曦雯飾）檢查可疑成衣批次，但沒發現；其後，浩帆（韋家雄飾）打算將成衣整理好，卻於熨衣期間，三人相繼神志不清。翌日，頌盈赫見與力基同睡床上，更互換了衣服，而浩帆與詠音（張文慈飾）亦然，但四人對昨晚之事毫無印象……頌盈陪同浩帆接受催眠嘗試恢復記憶，可是浩帆催眠失敗，卻令頌盈想起當晚曾與力基自拍，但片段不在她的手機中……W叮囑麗瑤（袁潔儀飾）切勿被發現行蹤，麗瑤遂搬進葉家，明鈞（徐榮飾）無奈答應。力基要求明鈞趁機在麗瑤身上索取情報……

第十二集(11/03)

明鈞向麗瑤探口風，令她起疑。詠音到成衣公司替浩帆校閱文件，期間浩帆察覺麗瑤所簽的出貨單有異，遂與詠音到貨倉查證，意外發現染毒成衣。另邊廂，明鈞被麗瑤押上車，與染毒成衣同被送至一座工廠大廈。明鈞被帶到W（威廉陳飾）處，更被指是內奸……詠音、浩帆被沙膽姐認出，同被捉拿。力基獨力對付沙膽姐；浩帆等人打算逃走，卻被麗瑤發現。麗瑤挾持浩帆到天台，令浩帆勾起零碎的失憶片段。力基與麗瑤對峙，期間發現她與父親之死有關……

第十三集(11/04)

長樂就麗瑤之事自責，宣布半年後退休並打算將總經理之位交予明鈞，現時先讓明鈞當副總經理，頌盈有微言，浩帆卻認同。詠音趁機偷看力基的手機，發現了迷糊當晚醜態的短片，詠音與頌盈為此苦惱。力基的下屬藉機找浩帆幫忙查案，浩帆突然勾起對麗瑤的記憶，匆匆離開。明鈞為公司制訂計劃，頌盈質疑成效，二人僵持。頌盈向長樂反映，提到可聘外人管理公司。力基等人隨浩帆來到一間士多，遇上患有認知障礙症的店主張秀春……

第十四集(11/05)

浩帆再到士多找秀春（馬海倫飾），力基等人緊隨，發現秀春是麗瑤之母。秀春與長樂、明鈞見面，錯認明鈞是震東（黃煒溏飾），更責他帶走麗瑤。力基請求頌盈裝作麗瑤，向秀春探問麗瑤的底細；頌盈稱已知悉秀春母女可能與力基的父親之死有關。浩帆再次頭痛，並閃現小時候跟秀春及麗瑤相處的經歷……秀春搬往跟長樂、明鈞同住。力基的手機於維修後，修復了迷糊當晚的片段……力基欲藉短片向頌盈表白，意外令她出醜。明鈞替頌盈平息事件，更打算為利益而追求她。

第十五集(11/06)

頌盈從秀春口中得悉，還有一名神秘男子與震東相熟。新維的女兒因情緒低落而跑上學校的天台，力基、頌盈到場勸慰，二人卻糾纏於彼此的感情紛爭上。頌盈看了力基的表白片段後感動，力基更親口向頌盈表白，二人情到濃時，碧琪（張秀文飾）突然出現。碧琪稱被志成（林景程飾）打傷，因無家可歸求到力基家暫住；力基見她無依無靠，無奈答應。詠音回家看見碧琪，怒不可遏。力基與浩帆往探秀春，明鈞得悉後着長樂帶走她……力基悉心打扮與頌盈約會，卻因碧琪的來電提早回家……