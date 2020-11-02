跟車勁貼！《愛回家》抽水天王嫂訓練營　寶珮如做Amy姐

早前網傳大陸興起「天王嫂訓練營」，學員經過特訓下飛上枝頭，順利釣得金龜，下半世無憂，而網傳Amy就係訓練營嘅掌舵人，而當時有傳台灣歌手潘瑋柏太太宣云（Luna）及郭富城老婆方媛都係Amy姐旗下猛將！不過當時兩位天王都出言護妻，先令風波平息！

一向跟車太貼嘅《愛·回家之開心速遞》就食住呢條水，將成單娛樂新聞重演，變成「釣金龜訓練班」，仲搵嚟寶珮如客串演Amy角色，最厲害嘅係名都費事改，寶珮如直情叫番Amy姐！

昨晚播出嘅一集講到接龍營業部的鍾晴飾演的Cammy與巨星韋天王拍拖，令集團眾人驚訝。而梁茵飾演嘅Anita同沈可欣飾演嘅Rebecca心生嫉妒，跟蹤Cammy，發現對方參加寶珮如辦的「釣金龜訓練班」，因此成為天王嫂。

Anita和Rebecca齊齊上門拜師，二人無論在造型上還是日常生活習慣上都大為改變。Rebecca眼見Anita成功吸引到朱公子「埋身」，自己只吸引「豬肉佬」，於是她在造型上抄足Anita，連社交網照片和Caption都學到足，令Anita崩潰。

後來，張明偉飾演George揭發事件，指朱公子是富家子的敗類，只想灌醉Anita，最終他拉埋Rebecca一齊勸退Anita。Anita和Rebecca到Amy的學校聲討之後，以為Anita會放棄釣金龜的念頭，冇諗到Anita將在Amy姐學到的招數開班教人，成為導師，死性不改。