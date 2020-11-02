本日日本：大阪．光之饗宴　觀賞4公里耀目燈海

作為大阪於聖誕期間絕不能錯過的慶祝活動之一「大阪．光之饗宴」，今年已經踏入第8屆，以「希望之光」為主題，由11月3日起至明年1月31日舉行。旅遊熱門地心齋橋附近的御堂筋，由梅田延伸至難波的4公里街道上，兩旁樹海綴上了絢麗的七彩彩燈，下午5時至晚上11時就會亮起，有明暗變化發出閃燦光芒。今年新加入的「藍色混合區」，以全色LED燈裝飾，顏色會不時變化，夢幻程度倍增。此外沿途更可見到以紙鶴裝飾的發光聖誕樹，極有節日氣氛。途經淀屋橋odona、明治安田生命大阪御堂筋大樓、御堂筋MTR大樓、本町Garden City及真宗大谷派難波別院（南御堂）時，以智能手機影相，畫面上更可以見到特別的AR影像。

另外，大阪另一地區中之島，擁有中央公會堂及中之島圖書館等被政府指定為重要文化財的建築，象徵着大阪深厚的文化及藝術根底，由12月14日至25日期間舉行「大阪光之文藝復興」活動，大阪市中央公會堂正面牆壁將有燈光投影，靈感來自中之島新開的「兒童讀物森林中之島」，表達了書中充滿生命力的故事。中之島整排全長約150米的櫸樹陣亦會化身為彩燈街，是拍照的熱點。今年亦會首次舉辦「中之島河畔照明」，沿着中之島水上劇場以「幾何」為主題的華麗燈光，為河邊地區生色不少。

大阪．光之饗宴2020

日期：2020年11月3日至2021年1月31日