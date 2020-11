藝人郭可盈與細佬郭可頌感情要好,兩家人不時會聚埋一齊,林文龍對住郭可頌同熊黛林所生的一對孖女Kaylor同Lyvia,更係痛愛有加!林文龍仲親自教姪女讀書,2歲大嘅孖女更黐實姑丈唔放,林文龍亦一副enjoy樣,郭可頌上載照片留言:「I can only say 龍爺 is popular among all age group. 好受歡迎,好爸爸、好老公、好老闆、好演員 Thanks for your patience to my kids」抵佢咁多人鍾意佢啦,而郭可盈都話︰「龍爺與孖寶天生有着互相融化的化學作用!」

林文龍對女兒林天若更係錫到濃,前晚(10月31日)萬聖節,佢哋一家三口參加派對,郭可盈於社交網上載照片及留言:「今晚大家一起!E娃鬼叫啦喂!Happy Halloween!」