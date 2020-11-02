Gordon@天堂鳥牛一做義工派飯盒：最有意義的生日

組合天堂鳥成員Gordon今天31歲正日牛一，選擇和跳舞導師Sunny Wong到油麻地做義工，由分配食物、包裝及派發全部親力親為，一次過派了共344個飯盒及熱湯。他形容今次當義工，令他過了個人生最有意義的生日，而受惠人士主要為長者及露宿者，不過亦見有年青人來排隊，他說：「啲後生啲嘅人嚟到，佢哋會覺得唔好意思，但我就覺得係分享食物，唔係乞飯，所以佢哋唔好唔好意思。」

他又說幫到人連自己都覺得開心，不過亦都好大感觸，曾一時忍不住喊，他續說：「我都有諗如果有一日自己冇能力時會點呢？今次我學到要珍惜身邊人，原來氹人好開心都好簡單，我同佢哋講：『祝你身體健康。』佢哋已經好滿足，發覺佢哋原來都好寂莫，唔敢同佢傾偈，雖然今次我未必出到錢，但可以出力幫人，覺得好有意義，所以會keep住做義工。」

問到可有慶生活動，他又感恩說日前返經理人公司影雜誌封面時，公司高層Tommy Chu和同事突然送上蛋糕，令他感受到愛，他承諾：「我嚟緊會搞手遊同外賣生意，希望搵多啲錢，等我養起晒佢哋，嗰日Lincoin咁啱返公司攞嘢可以見到，Tyrese就忙自己生意。」問到曾傳緋聞的Bingo成員Carman可有表示？他則說：「佢呢排忙緊比賽呀，不過之前我有同佢慶生嘅。」