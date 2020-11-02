旅行必去博物館！藝人最愛喺邊度？

世界各地的博物館都會不時更新展品，早前香港鐵路博物館就完成改善工程，加入了有近百年歷史的313號火車卡。圈中藝人最喜歡或最想去的博物館又喺邊度呢？

歌手林二汶說：「我推介兩個博物館，一個係台灣袖珍博物館，入面全部都係好細嘅模型，有個係法國凡爾賽宮嘅模型，又會有啲歐洲好舊嘅街景，好細緻、好好睇！而另一個就係法國嘅當代建築博物館，佢本身係一間屋，佢係歐洲第一間改變建築物用直角線條嘅屋，佢改變咗建築界嘅歷史。」

33C女神彭慧中說：「我最鍾意英國倫敦嘅V & A Museum (維多利亞和阿爾伯特博物館)，以前中學喺英國讀書修讀美術，間唔中都會搞一日遊，可以去唔同博物館參觀。V & A外牆好靚，可以當一個旅遊景點，入面仲有好多唔同展覽，唔止英國嘅藝術，世界各地都有。」

藝員衛志豪說：「最深刻係我前兩年去德國拍電單車自駕遊節目，有機會去到寶馬汽車博物館，因為我無論對電單車定私家車，都一樣咁發燒，嗰次我去到可以睇晒所有汽車嘅歷史，最開心係見到佢哋品牌第一架電單車R32，係我發夢都好想見到真身嘅車，估唔到真係可以夢想成真，亦令我明白成功要不斷努力、累積經驗，令我做人都有所得着。」

藝人蔡國威：「其實我幾鐘意喺去旅行時，到訪當地嘅博物館，嗰次去羅馬旅行，都有去佢哋嘅博物館，幾Enjoy架！佢哋啲歷史建築好靚，有次去西班牙，有個好著名設計師Antoni Gaudí i Cornet，佢設計嘅建築物係好出名，好有歷史氣息，睇番真係好Amazing！如果再有機會，我都想去大英博物館，因為英國我都未去過，佢哋國家咁有歷史，相信一定好精彩。」