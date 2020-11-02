唔做富二代！虞書欣靠自嘲做話題　撼贏楊冪做紅人

貴為「400億富二代」的虞書欣於娛圈闖蕩5年，終在選秀節目中一夜爆紅。她的自黑（自嘲）功力更撼贏「自黑女神」楊冪，早前二人雙雙入圍《中國電視金鷹獎》「觀眾喜愛的女演員」，虞書欣更跑出成為8位「金鷹女神」之一，氣勢如虹！

「金鷹女神」向來是內地女星的人氣指標，歷屆得主趙麗穎、唐嫣及迪麗熱巴等都是一線花旦。曾4次與「金鷹女神」寶座擦身而過的內地女星楊冪，今次卻大熱倒灶8強不入，被現年24歲的超新星虞書欣後來居上，搶得入圍名額。虞書欣在賽前投票中聲勢凌厲，一直處於三甲位置，雖然最後不敵宋茜失落獎項，但當晚她以露膊粉紅色長裙上陣，化身高貴小公主搶盡風頭，矚目程度絕對不輸同場的一眾前輩！

綜藝戲劇兩邊走

其實虞書欣入行5年以來星途平平，直至今年參加選秀節目《青春有你2》，勇奪亞軍組成女團「THE9」出道，一舉成名。爆紅後她即成為綜藝節目寵兒，與女星Angelababy（楊穎）主持節目《跨次元新星》，出場時更獲Angelababy親自扶上台，地位超然！戲劇方面，她於劇集《下一站是幸福》中飾演富家女大獲好評，更入圍《第七屆中國電視好演員》「網劇女演員」，實力得到肯定。除了演藝事業一片光明，她本身亦來頭不少，有指她出身富裕家庭，家族經營礦產生意及多項業務，身家高達400億人民幣（約460億港元），而她亦不時在網上晒名牌袋，又曾在參賽時模仿女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）扮相，只一個鑽石手袋已價值逾20萬人民幣（約23萬港元），相當奢華。

贏楊冪登熱搜

至於她與楊冪亦並非首次碰頭，因二人均以愛自嘲聞名而常被相提並論。虞書欣多次憑自嘲登上話題熱搜榜，早前她就自爆「有副乳」要求媒體幫忙P圖，語出驚人引熱話，自嘲功力更勝一籌！而今年除「金鷹女神」外，二人亦在「金鷹獎」中爭奪「觀眾喜愛的女演員」獎項，並即將於電影《刺殺小說家》首度合作，正面交鋒！